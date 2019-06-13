Лучших маленьких вокалистов области выбрали в Выборге

Региональный конкурс эстрадной песни «В гостях у Эльфов» прошел в Выборге в первых числах июня. В нем участвовали 23 вокалиста 10-15 лет из Выборгского, Всеволожского, Волховского, Кировского и Тосненского районов

В этом году конкурс поддержал Комитет по культуре Ленинградской области, и проводили его в новом формате: он длился целых пять дней! В течение этого времени ребята не только демонстрировали вокальные данными. У них были мастер-классы по хореографии и актёрскому мастерству, конкурсы и квесты, экскурсии по Выборгу.

В самой конкурсной программе три номинации: "эстрадные песни на русском языке", "стилизованная народная песня", "эстрадная песня на иностранном языке". Жюри в этом году тоже весьма представительное. Это старший преподаватель Санкт-Петербургского института культуры Яна Радион, голосом которой, кстати, говорит львица Нала из "Короля льва"; доцент кафедры "Музыкознание и музыкальное прикладное искусство" института Николай Корнеев и преподаватель эстрадно-джазового вокала академии Елены Образцовой Анастасия Корниенко, озвучившая Рапунцель в одноименном мультфильме.

Члены жюри отметили, что конкурсанты имеют очень хорошую вокальную подготовку и перед ними стояла непростая задача – выбрать лучших. Каждый был в чём-то индивидуален. Но победителей все-таки выбрали единогласно.

И, конечно, главная интрига конкурса – обладатель гран-при. Заранее было известно, что победитель получит подарок, о котором "мечтает каждый юный вокалиста".

Лучшим исполнителем конкурса жюри признало выборжанку Софию Грибовскую. И в подарок от общественного объединения "Фаворит Выборг" наша землячка получила профессиональный микрофон компании "Shure".

София Грибовская, победитель Гран-при фестиваля "В гостях у Эльфов" Когда назвали моё имя, я почувствовала очень большую гордость и радость. Я сразу же побежала на сцену. Мне очень понравился приз. Я мечтала о таком микрофоне!

Поздравляя победительницу, заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин заметил, что с таким микрофоном София может выиграть все конкурсы. И даже Евровидение.

Расставались ребята с лёгкой грустью. За эти дни они стали большими друзьями. Каждый из них говорит о том, что с нетерпением ждёт следующей встречи.