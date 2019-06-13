Лучших маленьких вокалистов области выбрали в Выборге

В этом году конкурс поддержал Комитет по культуре Ленинградской области, и проводили его в новом формате: он длился целых пять дней! В течение этого времени ребята не только демонстрировали вокальные данными. У них были мастер-классы по хореографии и актёрскому мастерству, конкурсы и квесты, экскурсии по Выборгу.
В самой конкурсной программе три номинации: "эстрадные песни на русском языке", "стилизованная народная песня", "эстрадная песня на иностранном языке". Жюри в этом году тоже весьма представительное. Это старший преподаватель Санкт-Петербургского института культуры Яна Радион, голосом которой, кстати, говорит львица Нала из "Короля льва"; доцент кафедры "Музыкознание и музыкальное прикладное искусство" института Николай Корнеев и преподаватель эстрадно-джазового вокала академии Елены Образцовой Анастасия Корниенко, озвучившая Рапунцель в одноименном мультфильме.
Члены жюри отметили, что конкурсанты имеют очень хорошую вокальную подготовку и перед ними стояла непростая задача – выбрать лучших. Каждый был в чём-то индивидуален. Но победителей все-таки выбрали единогласно.
И, конечно, главная интрига конкурса – обладатель гран-при. Заранее было известно, что победитель получит подарок, о котором "мечтает каждый юный вокалиста".
Лучшим исполнителем конкурса жюри признало выборжанку Софию Грибовскую. И в подарок от общественного объединения "Фаворит Выборг" наша землячка получила профессиональный микрофон компании "Shure".
София Грибовская, победитель Гран-при фестиваля "В гостях у Эльфов"
Когда назвали моё имя, я почувствовала очень большую гордость и радость. Я сразу же побежала на сцену. Мне очень понравился приз. Я мечтала о таком микрофоне!
Поздравляя победительницу, заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин заметил, что с таким микрофоном София может выиграть все конкурсы. И даже Евровидение.
Расставались ребята с лёгкой грустью. За эти дни они стали большими друзьями. Каждый из них говорит о том, что с нетерпением ждёт следующей встречи.
Светлана Мясникова? участница фестиваля "В гостях у Эльфов"
Мы приходим не только за призами и победами. Мы заводим новых друзей. А это ценнее призов.