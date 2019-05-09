Регион увеличил перечень "праздничных" выплат ко Дню Победы

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, вдовы ветеранов и «дети войны» Ленинградской области получат региональные выплаты в честь Дня Победы.Согласно указу Президента РФ, к 9 мая Пенсионный фонд РФ выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 10 тыс. рублей.

"День Победы — священный праздник для всего российского народа. В те годы Победу ковали и ждали не только те, кто проливал кровь на поле брани, но и все, кто трудился в тылу, ждал освобождения в лагерях. Поэтому мы решили выделить дополнительные средства и для них", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выплаты перечисляется в беззаявительном порядке на счет в банке. Также их можно получить в почтовом отделении, куда льготнику приходят пенсии и социальные пособия. В целом дополнительные средства получат 17 тысяч ленинградцев. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 46 млн рублей.