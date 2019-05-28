Разноцветная герань впервые расцвела на Вокзальной площади Выборга

Такой красивой клумба на Вокзальной площади еще не была. Впервые здесь высадили кусты герани голландской селекции. В Выборге началась вторая волна озеленения.

Выборгский район – зона рискованного земледелия, заморозки у нас бывают до 11 июня. Поэтому цветы специально закаливали, чтобы они пережили наступившее похолодание. 1600 корней герани для посадке на клумбе у вокзала заказали в тепличном комплексе "Агроальянс Север" в Пушном. Рассаду там выращивают круглый год, и очень качественную.

В собственных теплицах Комбинат благоустройства тоже вырастил цветы для украшения города. В общей сложности по всему Выборгу высадят 70 тысяч цветов.

Марина Матвеева, начальник отдела озеленения Комбината благоустройства

Высаживаем кустарники с декоративной листвой белого, золотого, красного, черного цвета, тюльпаны. Стараемся поймать весну раньше, чем это можно сделать с однолетними растениями. Добавляем в этом году многолетники. Например, дельфиниумы.

В этом году высадку цветов рискнули начать раньше обычного, потому что почва уже прогрелась. Её температуру специально замеряли. А если "ногам тепло", то и цветы будут чувствовать себя хорошо. Даже если что-то подвянет в период адаптации к уличным условиям, вскоре непременно оживет.

Больше сотрудники Комбината благоустройства переживают, чтобы высаженные цветы не поворовали прямо с клумб.