Разыскиваются очевидцы "велосипедного" ДТП в пос. Советском

В Выборгском отделе ГИБДД просят откликнуться всех, кто стал очевидцем дорожного происшествия в пос. Советском или располагает какой-либо информацией о его участниках.

10 июня в 17:30 возле дома № 34 на улице Садовой неустановленная велосипедистка сбила пятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, и скрылась. В результате наезда ребёнок получил травмы.

Номера телефонов автоинспекции: 4-68-93; 8-921-09-32-301.