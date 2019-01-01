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Сегодня, 17:10

Расположение фоторадаров на ближайшую неделю

Фоторадарные передвижные комплексы КРИС-П продолжают работать в Выборге и его окрестностях. С 17 по 23 июля они будут фиксировать нарушения скоростного режима на следующих участках: 
• а/д "подъезд к Выборгу", 1 км + 300 м в сторону города; 
• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка; 
• подъездная автодорога к МАПП "Брусничное" 10-й км.

При осложнении дорожно-транспортной обстановки места установки фоторадарных комплексов могут быть изменены, предупреждают в Выборгском отделе ГИБДД.

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