Маршрут ралли Пекин-Париж впервые прошёл через Выборг

Участники ралли-марафона «Пекин-Париж 2019» сделали остановку в Выборге. Его особенность - все экипажи едут на ретроавтомобилях не моложе 45 лет.

Первое ралли Пекин-Париж состоялось в 1907 году, когда группа энтузиастов-автомобилистов решила пересечь всю Азию и Европу.

Александр Терентьев, координатор ралли-марафона по России Сейчас ралли проходит раз в три года. В этом году 120 экипажей со всего мира на автомобилях выпуска не позднее 1975 года преодолеют почти 14 тысяч километров из Пекина в Париж. В Выборге заканчивается российская часть ралли.

Для выборгских любителей техники сегодняшний день - это просто праздник какой-то: одновременно в одном месте 120 раритетных моделей авто увидишь не часто. А сегодня на Рыночной площади можно было увидеть едва ли не всю историю мирового автопрома начиная с 1907 года.

К сожалению, российский автопром был представлен единственным автомобилем: ВАЗ 2103 под 45 номером пилотировал единственный российский экипаж-участник Александра Говора и Максима Отмахова.

Наши ребята говорят, что проблем с автомобилем было не больше, чем у других. Когда ехали через пустыню Гоби, Монголию, Казахстан одинаково ломались и Бентли, и Ягуары, и Пежо. Ремонтировали их в любое время суток, вставали на ход и продолжали ралли. На вопрос: "А зачем?", ребята пожимают плечами: "Хочется доказать, что наша машина тоже может пройти этот путь."

Несмотря на почтенный возраст техники правила ралли действуют для всех. На всем протяжении марафона были организованы скоростные участки. И зачастую они проходят далеко не по самым удобным трассам. После Выборга, например, участников ралли ожидал 21-километровый скоростной участок Малиновской дороги.

В среднем в день участники ралли проходят 400 км. Хотя бывают и дистанции по 650 км. Прибавьте к этому ночевки в кемпингах и степи, чек-поинты и контроль времени. В общем, не самое комфортное путешествие. Тем не менее, все места на участие в ралли были забронированы ещё 2 года назад.

Дальше участники марафона проследуют через Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Германию, Голландию и Бельгию. В Париже экипажи финишируют 7 июля.