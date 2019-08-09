Ралли "Выборг-2019" пройдёт в субботу

Соревнования по ралли "Выборг-2019" пройдут в нашем городе 10 августа. Уже сегодня участники знакомятся с трассой и проходят технические проверки. В рамках гонки будут разыграны призы 12-го этапа Кубка России и 6-го этапа Кубка LADA Rally Cup. Также участники поборются за Кубок Губернатора Ленинградской области.

Спортсменам предстоит преодолеть почти 180 километров, 80 из которых - скоростные участки. Зрительскую фан-зону оборудуют в районе поселка Малиновка.

Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 9:15 на Рыночной площади. Первый старт назначен на 9:30. Финиш - в Выборге ориентировочно в 17:20. Церемония награждения состоится в 18:30 также на Рыночной площади.