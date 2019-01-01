Ралли "Выборг-2019" пройдёт в субботу

Сервисный парк спортивных машин разместится на Рыночной площади, где по традиции состоятся старт и финиш автогонок.
Торжественное открытие соревнований начнется в 9:15, первый старт - в 9:30.
Участникам ралли предстоит преодолеть трассу, которая разделена на две секции общей протяженностью 178,7 км, из которых 80,5 – дистанция скоростных участков (покрытие – гравий, грунт).
Отметим, в этом году ралли "Выборг" является 12 этапом Кубка России и 6-м этапом LADA Rally Cup.
Организаторы соревнований – федерация автомобильного спорта Ленобласти, областной комитет по физической культуре и спорту при поддержке администрации Выборгского района и ОО "Фаворит-Выборг".
Программа:
9:15 - торжественное открытие;
9:30 - старт;
17:20 - финиш;18:30 - экспресс-награждение.