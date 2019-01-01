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Сегодня, 9:39

Ралли "Выборг-2019" пройдёт в субботу

10 августа в Выборге состоится Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту - Ралли «Выборг - 2019».

Сервисный парк спортивных машин разместится на Рыночной площади, где по традиции состоятся старт и финиш автогонок. 
Торжественное открытие соревнований начнется в 9:15, первый старт - в 9:30.

Участникам ралли предстоит преодолеть трассу, которая разделена на две секции общей протяженностью 178,7 км, из которых 80,5 – дистанция скоростных участков (покрытие – гравий, грунт).

Отметим, в этом году ралли "Выборг" является 12 этапом Кубка России и 6-м этапом LADA Rally Cup.

Организаторы соревнований – федерация автомобильного спорта Ленобласти, областной комитет по физической культуре и спорту при поддержке администрации Выборгского района и ОО "Фаворит-Выборг".

Программа:
9:15 - торжественное открытие;
9:30 - старт; 
17:20 - финиш;18:30 - экспресс-награждение.
 

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