Ралли "Пекин-Париж" пройдет через Выборг

28 июня в Выборг на ретро-автомобилях прибудут 120 экипажей - участников ралли "Пекин - Париж".

2 июня в Пекине стартовало ралли Peking to Paris 2019, участники которого на старинных автомобилях проедут более 13 тысяч километров. Их путь проходит через Китай, Монголию, Казахстан, Россию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Финишируют команды в Париже 7 июля. Всего в ралли принимают участие 120 экипажей на автомобилях, выпущенных до 1975 года, среди которых есть и ВАЗ 2103 1972 года выпуска.

Ралли Peking to Paris проводится в шестой раз, но впервые участники проедут по Северо-Западу России и посетят Санкт-Петербург.

На территории нашей страны маршрут проходит через Алтайский край, Кемеровскую и Новосибирскую области, Башкортостан, Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, Санкт-Петербург и Выборг.

Утром 28 июня автопробег стартует из Петербурга. Участники ралли прибудут в Выборг, сделают остановку на Рыночной площади, затем отправятся на скоростной спецучасток в районе Селезнёво, пересекут границу с Финляндией и продолжат движение к финишу в Париже.