Радийщики принимают поздравления с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

Этот праздник с уверенностью можно назвать днем работников теле- и радиовещания, связистов, радиолюбителей, всех специалистов, чьим призванием стала передача информации. В Выборге сегодня вещают несколько радиостанций. Радиоканал Выборг FM является сетевым партнёром Ретро FM. Из новостных выпусков выборжцы ежедневно узнают о главных событиях в стране и мире, в 47 регионе, в Выборге и Выборгском районе. На волне 91,2 вы всегда будете в курсе последних событий. И конечно круглосуточно любимая музыка трёх десятилетий!