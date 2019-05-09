Радийщики принимают поздравления с профессиональным праздником

Этот праздник с уверенностью можно назвать днем работников теле- и радиовещания, связистов, радиолюбителей, всех специалистов, чьим призванием стала передача информации. В Выборге сегодня вещают несколько радиостанций. Радиоканал Выборг FM является сетевым партнёром Ретро FM. Из новостных выпусков выборжцы ежедневно узнают о главных событиях в стране и мире, в 47 регионе, в Выборге и Выборгском районе. На волне 91,2 вы всегда будете в курсе последних событий. И конечно круглосуточно любимая музыка трёх десятилетий!