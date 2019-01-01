Работу областного мультицентра показали японским гостям

Уникальные наработки областного мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске представили японским дипломатам. Учреждение посетил исполняющий обязанности Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ. Японская делегация ознакомилась с оснащением аудиторий и учебно-производственных мастерских, с работой Центра предоставления государственных услуг, Центра вспомогательных технологий. Руководитель учреждения Ирина Дрозденко рассказала о программах подготовки, об индивидуальном подходе к каждому воспитаннику, а также об участии в процессе обучения потенциальных работодателей.

Стороны обсудили перспективу разработки программы сотрудничества в сфере профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями. Целью программы станет обмен лучшими практиками в отрасли.