Работу "Северной столицы" контролирует Выборгская прокуратура

Управляющая компания «Северная столица» нарушила лицензионные требования при управлении многоквартирными домами в Выборге.

Теперь в отношении юридического лица и руководителя компании выборгская городская прокуратура возбудила четыре административных дела. Поводом послужила проверка на улице Промышленной, 2 и ул. Харлова, 14 и 20. На ненадлежащее содержание и обслуживание домов, а также на несвоевременный вывоз мусора жаловались местные жители. С апреля по июнь надзорные органы проводили проверку. В адрес генерального директора "Северной столицы" внесено представление об устранении нарушений. Ситуация находится на контроле Выборгской прокуратуры.