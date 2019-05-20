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Сегодня, 11:56

Прямая линия с губернатором состоится сегодня

20 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16:00 до 17:00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.&nbsp;Для ответов на вопросы, как обычно, приглашены главы администраций муниципальных районов, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок бесплатный.

+7(81361)3-15-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Метки губернатордрозденкопрямая линия
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