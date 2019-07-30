Проплыть шесть километров в Выборгском заливе решились две сотни человек

Очередной заплыв VyborgSwim прошел в Выборге в бухте Защитная. Это любительские соревнования по плаванию в открытой воде. В этом году на старт в Выборге вышли 180 спортсменов.

VyborgSwim – одни из стартов серии Tour de Vyborg среди спортсменов-любителей, которые организует в Выборге Общественная организация "Спортивный клуб "Фаворит". В этом году заплыв в открытой воде, как самостоятельные соревнования, проводился во второй раз.

Как отмечают организаторы заплыва, никаких специальных навыков спортсменам не нужно. Необходимо лишь иметь желание, обзавестись разрешением от врачей, зарегистрироваться на сайте Tour de Vyborg и принять участие в интересующем виде спорта.

На старт может выйти любой спортсмен не моложе 18 лет. Кстати, самому взрослому участнику соревнований исполнилось 78 лет, он участвовал в заплыве на 6000 метров. Это самая длинная дистанция. Пловцы также могли выбрать дистанцию 3000 м или морскую милю – это 1852 метра.

Алексей Орлов, Председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Участники – в основном любители, которые хотят соревновательного драйва, попробовать свои силы, показать результат, чтобы было к чему стремиться и развиваться дальше. Это активные люди, которые занимаются спортом. Сюда они приехали потому, что Tour de Vyborg проводит в Выборге серию стартов, позволяющих участвовать в циклических видах спорта.

Наталья Петухова, участница "VyborgSwim" В прошлом году у меня был 1 час 15 мин. В этом году хочу "выплыть" из часа. Я уже плавала даже марафон. Но хочется узнать свое время на каждой дистанции, чтобы понять, какая дистанция твоя и ее больше нарабатывать. Просто занимаюсь со своей командой. Очень много команд приехало, это классно, находишь людей с такими же увлечениями.

Михаил Щукин, участник "VyborgSwim" В 2012 я впервые покорил Vyborgman и с тех пор не останавливаюсь. Если вы занимаетесь спортом, регулярно выезжаете, плаваете, ставите перед собой цели, то это становится удовольствием. Ну и иногда, в зависимости от погоды, температуры воды и условий, приходится поработать. Конечно, хочется время показать, еще что-то, но в основном хочется проплыть свои 6 километров в своем темпе где-то 1 мин 40 сек на 100 метров.

Погода, к сожалению, для спортсменов была не самой благоприятной: пришлось бороться не только с дистанцией, но и с волнами. Временами было тяжело, отмечают спортсмены в комментариях к заплыву, но на то это и открытая вода, а не комфортный бассейн. Тем не менее, пловцы пишут, что понравилась организация соревнований и неизменно красивые медали.

В следующий раз любители спорта приедут в Выборг 25 августа. В этот день состоятся одновременно VyborgSwim со стартом у стен Выборгского замка и триатлон VyborgTri.