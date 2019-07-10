• В Ленобласти увеличат подъемные молодым медикам - 0:00:25
• В Южном микрорайоне построят новую поликлинику - 0:01:10
• Выборг готовится к новому отопительному сезону - 0:03:50
• КРИС-П с успехом заменяет сотрудника ДПС - 0:07:04
• Выборжцам разъясняют нюансы "мусорной реформы" - 0:08:51
• Медики объясняют снижение рождаемости - 0:10:51
• В доме-музее Ленина появится новый административный корпус - 0:13:33
• В Монрепо запустили машину времени под названием "Дачные сезоны" - 0:16:09
• В галерее "Арт-холл" вновь вернисаж - 0:19:34
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 9 июля 2019 года
• В Ленобласти увеличат подъемные молодым медикам - 0:00:25
Метки
Категории Сюжеты