Программа «Город. Новости по-выборгски» от 8 мая 2019 года

• Депутаты и местная администрация пригласили ветеранов на праздничный вечер - 0:00:25

• Опрос на улицах города: выборжцы говорят о Дне Великой Победы - 0:02:17

• Программа городских мероприятий 9 мая - 0:05:39

• В День Победы в Выборге ограничат автомобильное движение - 0:07:18

• Леноблводоканал планирует улучшить качество питьевой воды - 0:08:25

• На улице Гагарина, 53 к детскому городку добавят тренажёры - 0:09:49

• На набережной 40-летия ВЛКСМ восстановили поврежденное ограждение - 0:13:07

• Два человека погибли во время пожара в Бородинском - 0:13:52

• В Выборге завершился финальный турнир по дебатам - 0:16:05

• Жителям области помогут настроиться на цифровое ТВ - 0:19:31

• В школе №37 прошёл городской турнир по волейболу - 0:20:38