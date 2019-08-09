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Сегодня, 8:18

Программа «Город. Новости по-выборгски» от 8 августа 2019 года

• В "дорожную карту" проблемных объектов попал один выборгский недострой - 0:00:25
• В Светогорске  ребенок получил тяжелые травмы, упав в лестничный пролёт - 0:02:03
• В библиотеке Аалто состоялся вечер памяти Микаэла Таривердиева - 0:06:08
• Авантюрную комедию о 90-х показали в киноцентре "Выборг-Палас" - 0:08:57
• В Выборге периодически отключают уличное освещение - 0:05:02
• "Окно в Европу": военная драма "Крик тишины" - 0:10:50
• На футбольном поле стадиона "Авангард" встретились звёзды спорта и кино - 0:18:32

Метки 8 августа 2019городновости по-выборгски
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