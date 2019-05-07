• Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Выборге сегодня утром - 0:00:25
• По Выборгу прошёл автопробег "Дорогами Победы" - 0:05:45
• 138-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада отметила 85-летие - 0:01:08
• В преддверии 9 мая в Выборге проходят торжественные мероприятия - 0:11:28
• Переход на "цифру": срок предоставления компенсаций продлён - 0:12:33
• На Радоницу на кладбища пойдут дополнительные автобусы - 0:13:39
• В галерее "Арт-холл" открылась выставка работ Агаты Белой - 0:14:19
• Репортаж из выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" - 0:16:33
• Год ЗОЖ: выборгским студентам рассказали об ароматерапии - 0:18:51
• Экипаж SMP Racing, в составе которого выступает выборгский автогонщик Виталий Петров, стал бронзовым призёром гонки "6 часов Спа-Франкоршам" - 0:19:58
• В Выборге прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета - 0:20:47
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 6 мая 2019 года
• Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Выборге сегодня утром - 0:00:25