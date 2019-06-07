• На улице Гагарина появился спортивный городок - 0:00:25
• Выборг готовится к памятной дате - 0:02:30
• Выпускники выборгского филиала РАНХиГС сдавали экзамен - 0:03:51
• Дачников России поделили на садоводов и огородников - 0:04:55
• Трудовое лето началось для сотни выборгских школьников - 0:06:26
• В Выборгском районе - новый начальник отдела службы судебных приставов - 0:08:22
• В Выборге прошла презентация двух краеведческих изданий - 0:11:47
• Пушкинский день России открыла акция "Пушкин в городе" - 0:14:52
• Выборжцы помнят и любят поэзию Пушкина: опрос на улицах города - 0:17:15
• В фонде Дикони открыли спортзал - 0:21:59
• Юные выборжанки приняли участие в первенстве по хоккею на траве - 0:24:56
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 6 июня 2019 года
• На улице Гагарина появился спортивный городок - 0:00:25
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