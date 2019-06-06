• В Выборге приступили к основному дорожному ремонту - 0:00:25
• Выборгский район готовится к отопительному сезону - 0:01:19
• В 47 регионе раздают земельные наделы фермерам - 0:04:00
• Сотрудники ВСЗ бескорыстно помогают инвалидам - 0:04:41
• Для будущих усыновителей в Выборге работает Школа приёмных родителей - 0:08:45
• В Ленинградской области стартовал конкурс "Чистые берега" - 0:11:27
• Выборгская городская библиотека вновь удивила своих посетителей - 0:12:20
• В гостях у Эльфов - вокалисты со всего региона - 0:16:43
• Вознесение Господне отметят православные 6 июня - 0:19:52
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 5 июня 2019 года
• В Выборге приступили к основному дорожному ремонту - 0:00:25
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