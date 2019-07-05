• Совещание по проблемам капремонта прошло в администрации - 0:01:13
• Зарегистрировать свой бизнес можно в МФЦ - 0:06:05
• Пляж в пос. Советском пригоден для купания - 0:08:58
• Репортаж из Выборгского наркологического диспансера - 0:11:08
• Лучших операторов машинного доения выбирали в Выборгском районе - 0:14:32
• Выборжанка Дарья Савинова выиграла золото второго этапа Всероссийской серии регат - 0:19:48
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 4 июля 2019 года
• Совещание по проблемам капремонта прошло в администрации - 0:01:13
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