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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 3 июня 2019 года

• Выборгу угрожал телефонный террорист - 0:00:25
• Стартовал приём заявок на субсидии для предпринимателей - 0:02:14
• В филиале ЛГУ им. Пушкина обсудили перспективы развития профессионального образования - 0:06:11
• Ленинградская область расширяет возможности для реабилитации детей-инвалидов - 0:09:05
• День защиты детей в Выборге получился ярким и насыщенным - 0:09:52
• В двух загородных лагерях уже началась первая смена - 0:12:17
• Выборгские школьники смогут "прикоснуться к войне" - 0:14:44
• Закрыт сбор средств на слуховые аппараты для Никиты Савченко - 0:16:23
• В "Кубусе" в День защиты детей слушали скрипку и виолончель - 0:20:05

Метки 3 июня 2019городновости по-выборгски
Категории Выпуски новостей