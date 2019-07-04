• Накануне вечером почти весь город остался без холодной воды - 0:00:25
• В Выборге на сегодня благоустраивают 18 дворов- 0:02:33
• Вандалы продолжают разорять цветочные вазоны - 0:04:20
• Пограничные комиссары России и Финляндии встретились на нейтральной территории - 0:05:28
• Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД - 0:10:48
• Клещи в этом сезоне стали гораздо агрессивнее - 0:14:10
• Кардиолог Валерий Сукончик отмечен благодарностью губернатора - 0:15:45
• "Мелодию трёх морей" вновь услышат в Выборге - 0:17:48
• Библиотекари придумали фестиваль "Книжный Выборг" - 0:18:58
• В Выборге заработает Школа спортивных волонтёров - 0:20:17
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 3 июля 2019 года
• Накануне вечером почти весь город остался без холодной воды - 0:00:25
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