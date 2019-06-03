• Хватит ли мест всем желающим в так называемых "городских" лагерях? - 0:00:27
• Кому положена компенсация затрат на путевку в загородный лагерь? - 0:01:29
• Как оплачивается труд участников летних трудовых бригад? - 0:12:43
• Есть ли в городе бесплатные кружки и секции? - 0:21:01
• Что делать родителям, если летом детский сад закрылся на ремонт? - 0:20:00
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 31 мая 2019 года
Сегодня гость программы - заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин. Он ответил на вопросы телезрителей...
• Хватит ли мест всем желающим в так называемых "городских" лагерях? - 0:00:27
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