Программа «Город. Новости по-выборгски» от 31 мая 2019 года

Сегодня гость программы - заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин. Он ответил на вопросы телезрителей...

• Хватит ли мест всем желающим в так называемых "городских" лагерях? - 0:00:27

• Кому положена компенсация затрат на путевку в загородный лагерь? - 0:01:29

• Как оплачивается труд участников летних трудовых бригад? - 0:12:43

• Есть ли в городе бесплатные кружки и секции? - 0:21:01

• Что делать родителям, если летом детский сад закрылся на ремонт? - 0:20:00