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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 30 мая 2019 года
• В регионе увеличат сумму выплат при рождении детей - 0:00:25
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