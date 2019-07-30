• Выборг получит дополнительные средства на реконструкцию - 0:00:25
• День Военно-морского флота России отметили 28 июля - 0:01:30
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• В рамках кинофестиваля "Окно в Европу" будет показано около 130 фильмов - 0:11:06
• На набережной 40-летия ВЛКСМ в течение двух дней собирались любители вкусно поесть - 0:12:43
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 29 июля 2019 года
• Выборг получит дополнительные средства на реконструкцию - 0:00:25
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