• Вопросов по мусорной реформе у жителей остаётся все меньше - 0:06:21
• Реконструкция аварийного путепровода у ВСЗ займёт более 7 месяцев - 0:00:25
• Общественные слушания по строительству перегрузочного комплекса под Приморском прошли в пос. Ермилово - 0:03:09
• Руководитель следственного отдела по г. Выборгу Николай Супрун встречает профессиональный праздник на боевом посту - 0:10:08
• Выборгский район готовится к отопительному сезону - 0:07:49
• Испорчен фасад здания на Ленинградском проспекте, 7 - 0:16:45
• Турнир по волейболу памяти Михаила Острунского пройдет в выходные дни - 0:19:09
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 25 июля 2019 года
• Вопросов по мусорной реформе у жителей остаётся все меньше - 0:06:21
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