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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 24 июня 2019 года
• Город воинской славы присоединился к Всероссийской акции "Свеча памяти" - 0:03:27
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