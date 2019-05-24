Программа «Город. Новости по-выборгски» от 23 мая 2019 года

• Сегодня в школах Выборгского района прозвенел последний звонок - 0:00:25

• Программа "Земский учитель" стартует в России с 2020 года - 0:07:41

• Руководитель студии фруктовой флористики Анна Панфилова заняла второе место в областном конкурсе "Бизнес-признание" - 0:10:49

• В Выборгском районе завершается весенняя посевная кампания - 0:13:28

• Завершился районный этап конкурса "Безопасное колесо" - 0:16:28

• 26 мая пройдет городской праздник, посвященный Дню пограничника - 0:18:58

• Выборгский молодёжный театр представил спектакль "Тётушка Чарли" - 0:19:35

• 26 мая пройдет Выборгский полумарафон - 0:22:09