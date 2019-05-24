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• Руководитель студии фруктовой флористики Анна Панфилова заняла второе место в областном конкурсе "Бизнес-признание" - 0:10:49
• В Выборгском районе завершается весенняя посевная кампания - 0:13:28
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• 26 мая пройдет городской праздник, посвященный Дню пограничника - 0:18:58
• Выборгский молодёжный театр представил спектакль "Тётушка Чарли" - 0:19:35
• 26 мая пройдет Выборгский полумарафон - 0:22:09
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 23 мая 2019 года
• Сегодня в школах Выборгского района прозвенел последний звонок - 0:00:25
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