• Делами несовершеннолетних займется специальный отдел администрации - 0:00:25
• Лёд на дорогах растопят с помощью соли - 0:02:54
• В Выборгском районе для детей-сирот будет приобретено 26 квартир - 0:07:28
• Накануне в Приозерске в озере утонул 5-летний мальчик - 0:09:21
• В галерее "ЗнакЪ" экспонируется выставка "Выборгский пленэр" - 0:11:14
• В Выборге опять снимают кино - 0:13:37
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 23 июля 2019 года
• Делами несовершеннолетних займется специальный отдел администрации - 0:00:25
Категории Лента Новостей Выпуски новостей