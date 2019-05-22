• Учителей проверят на профпригодность - 0:00:25
• В Светогорске вспоминали жертв трагедии 1996 года - 0:04:56
• Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета - 0:06:59
• В "Ночь музеев" Эрмитаж-Выборг подарил публике специальную программу - 0:11:40
• Завершилcя конкурс "Треугольное письмо. Связь поколений" - 0:15:33
• В хоккей играют не только мужчины - 0:19:26
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 22 мая 2019 года
• Учителей проверят на профпригодность - 0:00:25
Категории Выпуски новостей