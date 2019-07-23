• Оперативная обстановка в Выборгском районе остается стабильной - 0:00:25
• Сотрудники парка "Монрепо" не могут найти управу на похитителей роз - 0:04:44
• В Выборгском филиале РАНХиГС состоялась торжественная церемония вручения дипломов - 0:07:18
• 1400 заявлений подано в 1 классы школ Выборгского района - 0:10:26
• 1 сентября в школах города стартует проект "Суббота выборгского школьника" - 0:12:05
• "Святая крепость" простилась с Галиной Кикибуш - 0:14:14
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 22 июля 2019 года
• Оперативная обстановка в Выборгском районе остается стабильной - 0:00:25
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