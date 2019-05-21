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• В Выборге наградили лучших работников АПК - 0:06:19
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• Выборжцев приглашают в Хамину - 0:10:45
• 14 тысяч сеянцев ели высадили под Выборгом - 0:13:04
• Творческий проект "Пульс города" будет реализован в Выборге этим летом - 0:16:03
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• По Батарейной горе с картой и компасом прошли участники соревнований "Российский Азимут - 2019" - 0:20:57
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 20 мая 2019 года
• В Выборге начал работу Всероссийский форум молодых учителей - 0:00:25
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