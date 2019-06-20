• Область готова финансировать оборудование детских площадок и спортивных городков - но при условии... - 0:00:25
• Библиотечный форум открыли детской программой - 0:04:19
• Победителей конкурса "Ленинградский гектар" объявят 24 июня - 0:07:05
• В МЧС напоминают о правилах безопасного отдыха на воде - 0:08:29
• В Выборге активно развивается общественное движение "Взаимопомощь на дорогах" - 0:10:31
• Выборгский народный театр закроет сезон премьерой - 0:17:05
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 19 июня 2019 года
• Область готова финансировать оборудование детских площадок и спортивных городков - но при условии... - 0:00:25
Категории Выпуски новостей