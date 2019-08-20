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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 19 августа 2019 года
• Накануне Дня города на башню святого Олафа подняли флаг Выборга - 0:00:25
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