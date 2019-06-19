• Дополнительные средства из казны Выборгского района потратят на социальные нужды - 0:00:25
• На территории мемориально-исторического района "Куутерселькя 1944" прошли памятные мероприятия - 0:03:23
• Вблизи пос. Советского обнаружено большое захоронение, предположительно времён Зимней войны - 0:08:17
• Бурёнки Выборгского района должны дать здоровое потомство - 0:13:15
• В Выборге стартовал проект "Пульс города" - 0:16:05
• 19 июня в Высоцке начинается первый пленэр-фестиваль - 0:19:34
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 18 июня 2019 года
• Дополнительные средства из казны Выборгского района потратят на социальные нужды - 0:00:25
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