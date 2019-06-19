Программа «Город. Новости по-выборгски» от 18 июня 2019 года

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• Вблизи пос. Советского обнаружено большое захоронение, предположительно времён Зимней войны - 0:08:17

• Бурёнки Выборгского района должны дать здоровое потомство - 0:13:15

• В Выборге стартовал проект "Пульс города" - 0:16:05

• 19 июня в Высоцке начинается первый пленэр-фестиваль - 0:19:34