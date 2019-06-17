• В Выборге прошло очередное открытое заседание местного отделения ВООПИК - 0:01:05
• В Выборгском районе готовятся к введению особого противопожарного режима - 0:04:59
• 75-ю годовщину освобождения Выборга мы отметим 20 июня - 0:07:44
• На Рыночной площади состоялся международный военно-исторический фестиваль - 0:10:04
• В минувшие выходные праздник отметили жители Гончарова - 0:13:47
• В лагерь "Ракета" наведались сотрудники прокуратуры - 0:00:25
• Выборгская межрайонная больница предлагает узнать свой сосудистый возраст - 0:17:55
• В Пихтовом завершилась спартакиада медиков - 0:19:10
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 17 июня 2019 года
• В Выборге прошло очередное открытое заседание местного отделения ВООПИК - 0:01:05
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