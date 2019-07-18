Программа «Город. Новости по-выборгски» от 17 июля 2019 года

• Льготы на оплату коммунальной услуги по вывозу мусора получат пожилые и малообеспеченные - 0:00:25

• В Выборге появилась очередь в детские сады - 0:03:52

• УК "Северная столица" так и не начала исполнять свои обязанности... - 0:07:25

• Социальный бизнес может быть успешным и прибыльным - 0:09:44

• В "Зелёном острове" прошли плановые учения ГИМС - 0:12:39

• Продолжается сбор средств на фестиваль "Кукушка" - 0:17:51