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Сегодня, 10:10

Программа «Город. Новости по-выборгски» от 17 июля 2019 года

• Льготы на оплату коммунальной услуги по вывозу мусора получат пожилые и малообеспеченные - 0:00:25
• В Выборге появилась очередь в детские сады - 0:03:52
• УК "Северная столица" так и не начала исполнять свои обязанности... - 0:07:25 
• Социальный бизнес может быть успешным и прибыльным - 0:09:44
• В "Зелёном острове" прошли плановые учения ГИМС - 0:12:39
• Продолжается сбор средств на фестиваль "Кукушка" - 0:17:51

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Категории Выпуски новостей