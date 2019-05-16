• Общественность обеспокоена ростом тарифов на вывоз мусора - 0:01:00
• На совещании с главами обсудили меры поддержки семей с детьми - 0:03:37
• Автобус № 5 теперь заезжает на ул. Кузнечную - 0:07:40
• Олимпиада по библиотечно-информационной культуре прошла в Выборге - 0:10:51
• Ретроавтомобили сделали остановку на Петровской площади - 0:13:46
• Выборжцы и гости города размышляют о "Ночи музеев" - 0:16:50
• Вневедомственная охрана на соревнованиях стреляла лучше таможни - 0:21:33
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 15 мая 2019 года
• Общественность обеспокоена ростом тарифов на вывоз мусора - 0:01:00
Категории Выпуски новостей Лента Новостей