• На международной выставке "Агрорусь-2019" подвели итоги сельскохозяйственного года - 0:00:25
• Светлана Нерушай пообщалась с местными предпринимателями - 0:02:20
• Работающих пенсионеров ожидает перерасчёт пенсий - 0:05:38
• С улицы Резервной вывезут мусор и снесут бесхозные постройки - 0:07:44
• В Семиозерье появится пожарное депо - 0:10:30
• В Соколинском, Карасёвке и Полянах станет комфортнее и водителям, и пешеходам - 0:12:04
• Как выборжцы украшают свой город - 0:15:37
• Правительство России утвердило перенос выходных дней в следующем году - 0:00:25
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 15 июля 2019 года
• На международной выставке "Агрорусь-2019" подвели итоги сельскохозяйственного года - 0:00:25
Метки
Категории Выпуски новостей