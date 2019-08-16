Программа «Город. Новости по-выборгски» от 15 августа 2019 года

• Выбирать кружок или секцию родители школьников теперь будут через Интернет - 0:01:54

• Активисты выборгского отделения Всероссийского общества инвалидов принимали делегацию ассоциации инвалидов Финляндии - 0:05:49

• День археолога отмечают 15 августа в России - 0:09:17

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• В субботу Выборг отметит День города - 0:16:11

• В пятницу вечером в центре города перекроют несколько улиц - 0:21:17

• Фестиваль позитивного общения и полезных коммуникаций "Живой диалог" пройдет в рамках Дня города - 0:22:09