• Выбирать кружок или секцию родители школьников теперь будут через Интернет - 0:01:54
• Активисты выборгского отделения Всероссийского общества инвалидов принимали делегацию ассоциации инвалидов Финляндии - 0:05:49
• День археолога отмечают 15 августа в России - 0:09:17
• Выборжцы могут поучаствовать в буккроссинге - 0:12:44
• 19-летней выборжанке грозит 10 лет лишения свободы за торговлю наркотиками - 0:14:23
• В субботу Выборг отметит День города - 0:16:11
• В пятницу вечером в центре города перекроют несколько улиц - 0:21:17
• Фестиваль позитивного общения и полезных коммуникаций "Живой диалог" пройдет в рамках Дня города - 0:22:09
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 15 августа 2019 года
• Выбирать кружок или секцию родители школьников теперь будут через Интернет - 0:01:54
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