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Вчера, 8:22

Программа «Город. Новости по-выборгски» от 14 мая 2019 года

• В Пенсионном фонде дали разъяснения по поводу выплат ко Дню Победы - 0:00:25
• Студентам РАНХиГС рассказали о молодёжном предпринимательстве - 0:02:12
• Выборжцы написали "Диктант Победы" - 0:05:33
• В Доме молодёжи ждут участников трудовых бригад - 0:07:43
• Парки и скверы Выборга обработали от клещей - 0:08:26
• Переход на "цифру" в октябре комментируют специалисты - 0:11:02
• В Выборге прошёл 32-й международный велопробег - 0:17:42

Метки 14 мая 2019городновости по-выборгски
Категории Выпуски новостей