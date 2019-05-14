Программа «Город. Новости по-выборгски» от 13 мая 2019 года

• В Харитоново 9 мая состоялись торжественные мероприятия - 0:00:25

• Объединение "Крылья души" преподнесло ветеранам музыкальный подарок - 0:02:23

• Надежда Михайлова рассказывает о блокадном детстве - 0:03:32

• Школьников учат не забывать историю Великой Отечественной - 0:10:09

• Бал Победы прошёл на площади Выборгских полков - 0:12:27

• Продолжается весенний призыв - 0:17:31

• Открыт приём заявок на конкурс "Бизнес-признание" - 0:19:13

• Выборг присоединится к Всероссийской акции "СтопВИЧ/СПИД" - 0:20:06