• В Харитоново 9 мая состоялись торжественные мероприятия - 0:00:25
• Объединение "Крылья души" преподнесло ветеранам музыкальный подарок - 0:02:23
• Надежда Михайлова рассказывает о блокадном детстве - 0:03:32
• Школьников учат не забывать историю Великой Отечественной - 0:10:09
• Бал Победы прошёл на площади Выборгских полков - 0:12:27
• Продолжается весенний призыв - 0:17:31
• Открыт приём заявок на конкурс "Бизнес-признание" - 0:19:13
• Выборг присоединится к Всероссийской акции "СтопВИЧ/СПИД" - 0:20:06
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 13 мая 2019 года
• В Харитоново 9 мая состоялись торжественные мероприятия - 0:00:25
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