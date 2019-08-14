• Выборгский район продолжает подготовку к муниципальным выборам - 0:01:18
• Выборг проверили на доступность среды для людей-инвалидов - 0:04:45
• В "Волне" устроили "Каникулы с общественным советом" - 0:08:50
• Яркой точкой кинофестиваля в этом году стал фильм "Успех" - 0:10:57
• "Танец с саблями" - фильм, после которого хочется слушать музыку - 0:16:08
• 17 августа - День города и района - 0:20:14
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 13 августа 2019 года
• Выборгский район продолжает подготовку к муниципальным выборам - 0:01:18
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