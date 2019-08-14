Программа «Город. Новости по-выборгски» от 13 августа 2019 года

• Выборгский район продолжает подготовку к муниципальным выборам - 0:01:18

• Выборг проверили на доступность среды для людей-инвалидов - 0:04:45

• В "Волне" устроили "Каникулы с общественным советом" - 0:08:50

• Яркой точкой кинофестиваля в этом году стал фильм "Успех" - 0:10:57

• "Танец с саблями" - фильм, после которого хочется слушать музыку - 0:16:08

• 17 августа - День города и района - 0:20:14