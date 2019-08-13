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Сегодня, 10:46

Программа «Город. Новости по-выборгски» от 12 августа 2019 года

• Поселку Рощино исполнилось 460 лет - 0:00:25
• 12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил - 0:03:53
• Выборгскую таможню ждут перемены - 0:08:13 
• Два человека пострадали в ДТП на дороге Молодежное - Верхнее Черкасово - 0:10:56 
• Сегодня отмечается Международный день молодежи - 0:11:29 
• Выборг готовится отметить день города - 0:14:29 
• Какие цели ставит перед собой компания ESSITY - 0:15:33 
• В Высоцке День физкультурника отметили соревнованиями по футболу и волейболу - 0:17:40 
• Традиционный чемпионат по автогонкам "Ралли Выборг 2019" прошёл в субботу - 0:20:19

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