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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 10 июля 2019 года

• Гендиректор Леноблводоканала провёл приём граждан в Выборге - 0:00:25
• Есть вопросы по новой коммунальной услуге - обращайтесь на Ленина, 2 - 0:02:22
• Посёлку Селезнёво исполнилось 70 лет - 0:04:40
• Во дворах нашего города продолжается благоустройство - 0:09:49 
• Православный храм строится в Высоцке - 0:11:40
• Главврач выборгского роддома дает советы тем, кто хочет быть здоров - 0:15:20

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Категории Сюжеты