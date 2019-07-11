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• Православный храм строится в Высоцке - 0:11:40
• Главврач выборгского роддома дает советы тем, кто хочет быть здоров - 0:15:20
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 10 июля 2019 года
• Гендиректор Леноблводоканала провёл приём граждан в Выборге - 0:00:25
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