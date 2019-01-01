Прогноз погоды на 14 мая

Во вторник в Выборге ожидается переменная облачность, без осадков. Днём +10...11 градусов, ночью +4…5. Ветер северный, до 5 м/с.

В Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днём +11…12 градусов, ночью +5…6. Ветер северный, 3…4 м/с.

В Лаппеенранте утро начнётся с дождя. Солнце выглянет во второй половине дня. Дневная температура воздуха +10 ...11, ночью +5…6. Ветер северный, до 5 м/с.

В Хельсинки преимущественно ясно. Днём воздух прогреется до 12 градусов, ночью не выше +7. Ветер юго-западный, 2…3 м/с.