Прогноз погоды на выходные дни - 1 и 2 июня

Первый день лета в Выборге обещает быть солнечным.

В субботу в Выборге будет ясно. Температура воздуха днем +13…15, ночью +10…12 градусов. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.

В воскресенье возможен дождь.

В Петербурге в субботу малооблачно, днем до +16, ночью +12…14. Ветер западный, 5…6 м/c.

В воскресенье в Северной столице пройдут дожди.

В Лаппеенранте без осадков, днем +15…17, ночью +9…11. Ветер западный, 5…6 м/с.

В воскресенье небольшой дождь.

В Хельсинки в выходные дни переменная облачность, сохраняется вероятность дождя, днем +13…15, ночью +9…11. Ветер юго-западный, 5…7 м/c.