Прогноз погоды на 9, 10 мая

В четверг в Выборге будет светить солнце, осадков не ожидается. Днём +13...14 градусов, ночью +6…7. Ветер восточный, 2…3 м/с.10 мая синоптики прогнозируют дожди. Возможны грозы.

В Петербурге преимущественно ясно. Днём +13…14 градусов, ночью +8…9. Ветер восточный, 5…6 м/с.В пятницу дождь в первой половине дня и немного теплее.

В Лаппеенранте облачно с прояснениями. Днём +12 ...13, ночью +5…6. Ветер восточный, до 4 м/с.Пятница обещает быть дождливой.

В Хельсинки ожидается ясная погода. Днём воздух прогреется до 10 градусов, ночью не выше +7. Ветер восточный, до 8 м/с.10 мая будет чуть прохладнее и небольшой дождь.

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