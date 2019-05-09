Прогноз погоды на 8 мая

Во среду в Выборге будет светить солнце, осадков не ожидается. Днём +8...9 градусов, ночью +1…2. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.

В Петербурге преимущественно ясно. Днём +11…12 градусов, ночью +3…4. Ветер западных направлений, 4…5 м/с.

В Лаппеенранте облачно с прояснениями. Днём +9 ...10, ночью +1…3. Ветер юго-западный, до 5 м/с.

В Хельсинки ожидается ясная погода. Днём воздух прогреется до 8 градусов, ночью не выше +4. Ветер юго-западный, 6…7 м/с.

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